Büyük yangında yaklaşık 50 kilometrekarelik alan yandı

Güney Kıbrıs’ta dün Limasol’a bağlı Arakapas bölgesinde başlayan ve birçok köyü içine alarak halen devam eden yangının şu ana kadar 50 kilometrekarelik bir bölgeyi etkilediği bildirildi.

Güney Kıbrıs Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilgili tüm servislerden 70'den fazla personelli itfaiye aracı, 7 toprak pervane ve 10 tanker yangını söndürmeye çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte, kara kuvvetlerinin daha da güçlendirilmesinin yanı sıra 11 hava yangın söndürme ekipmanının operasyonları başladığı belirtildi.

Rum haber kaynakları yanan alan, aktif yangın odaklarını bulmak ve yangınla mücadele operasyonlarını planlamak amacıyla Ulusal Muhafızlara ait bir insansız hava aracı tarafından haritalandığını ifade etti. Orman Dairesi’nin, şu ana kadar yanan alanın yaklaşık 50 kilometrekare olduğu ve 5 aktif yangın cephesinin bulunduğunu bildirildi.

