Büyük felaket

Kıbrıs’ın güneyi Limasol’dan Larnaka’ya korkunç bir yangın dehşeti yaşadı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 köyde 50 ev yandı, çok sayıda insan evlerinden tahliye edildi, toplam 55 kilometrekarelik alan küle döndü. Yangın, Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın oldu

Güney Kıbrıs’ta önceki gün Limasol’da başlayan, Larnaka’ya kadar ilerleyenve birçok köye yayılan yangında, Mısır uyruklu olan 4 kişi hayatını kaybetti.Güney Kıbrıs haber kaynakları, Odou köyünde kayıp oldukları bildirilen Mısırlı işçilerin, kaldıkları yerin birkaç kilometre ilerisinde tamamen yanmış halde bulunduklarını ve araçlarının da kül olduğunu duyurdu.Limasol’un Arakapas köyünde başlayan yangın, çok geniş bir ormanlık arazinin yanısıra çok sayıda evi de kül etti. Toplam 55 kilometrekare alan yandı.Şiddetli rüzgarların körüklediği yangın, daha önce boşaltılan Arakapas'taki evleri yaktı ve hızla Larnaka'ya yayıldı. Yangının elektrik direklerine zarar vermesinin ardından birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden büyük yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.İtfaiye ekipleri, Larnaka ve Limasol'un dağlık bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yangına 11 itfaiye uçağı ve helikopteri müdahale etti.Güney Kıbrıs İtfaiye Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, şu anda aktif cephe bulunmadığı; ancak bölge bölge yeniden alevlenmeler görüldüğü kaydedildi.Açıklamada, yeniden alevlenme olan bölgelerde mücadelenin devam ettiği belirtildi.Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar aldığını söyledi. Yangının başladığı Arakapa köyünde ise 9 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının başladığı Cumartesi gününden bu yana çok sayıda insan evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.Yangın sonucu Eptagonia, Akapnos, Oras, Melini, Sykopetra, Odos, Agioi Vavatsinia köyleri boşaltıldı.Yangına 10 yangın uçağı müdahale ederken İsrail, Yunanistan ve AB'den de yardım istendi.Yangın söndürme çalışmaları için Yunanistan’dan iki “Canadair” yangın söndürme uçağı ve 25 personel daha gelerek çalışmalara katıldı. İsrail’den gelen iki yangın söndürme uçağı da, her olasılığa karşı hazırda bekletildi.Önceki gün Arakapa köyünde başlayıp birçok yerleşim bölgesine yayılan yangın önceki gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinden itibaren 11 hava aracının katılımıyla devam edilen yangın söndürme çalışmalarında, şu ana kadar yaklaşık 55 kilometrekarelik alanın kül olduğu belirtildi. Yangının, Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğu ifade edildi.Öte yandan GKRY İçişleri Bakanı Nikos Nuris açıklama yaparak, yangında evleri zarar gören 36 kişinin otellere yerleştirildiğini söyledi.Nuris, drone’ları kullanarak yangın bölgesinin haritalandırdıklarını ve Sivil Savunma ekipleriyle hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.