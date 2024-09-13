“Büyük Deniz Ara Bağlantısı kritik stratejik öneme sahip”

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “Büyük Deniz Ara Bağlantısı" projesinin İsrail için kritik stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı George Papanastasiou ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Cohen, İsrail ve Kıbrıs arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaparken, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam ettiğini belirtti. Görüşmede, "Büyük Deniz Ara Bağlantısı" projesinin İsrail için kritik stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Cohen, bu projenin İsrail'in enerji güvenliği açısından kilit bir rol oynadığını söyledi.

Bakan Cohen, projeyle İsrail'in elektrik şebekesinin Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa şebekesine bağlanacağını belirterek, "Bu proje, bölgesel enerji güvenliğini artıracak ve İsrail'in Avrupa enerji ağına entegrasyonunu güçlendirecek" dedi. Ayrıca, projeyle İsrail’in farklı enerji pazarlarına erişim sağlayacağını ifade eden Cohen, bu girişimin İsrail’in enerji politikaları açısından en önemli önceliklerden biri olduğunu kaydetti.