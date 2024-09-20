"Bugünkü durum riskli"

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki bugünkü durumun ciddi riskler barındırdığını ve Kıbrıs Helenizmi'nin geleceğini güvence altına almadığını söyledi

Rum basınında dün yer alan bir haberde, Rum kesimi ile Atina’nın, BM Genel Kurulu esnasında herhangi bir sürpriz yaşanmasını beklemediği ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nun birkaç gün öncesinde, üçlü bir görüşmeyi sağlayacak ilerleme ihtimali konusunda düşük beklentilere sahip olduklarını yazdı.

Rum kesimi ile Atina arasındaki iş birliğinin, New York’taki temaslardan olumlu bir sonuç çıkması için daha iyi bir koordinasyon sağlanmasını amaçladığını kaydeden gazete, Rum tarafının Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bir görüşmeye özel bir önem verdiğini de belirtti.

Yannos Kranidiotis’in 25’inci ölüm yıl dönümüyle ilgili olarak önceki gün Atina’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Kıbrıs sorunundaki bugünkü duruma atıfta bulunarak bunun bir tercih olmadığını ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki bugünkü durumun ciddi riskler barındırdığını ve Kıbrıs Helenizmi'nin geleceğini güvence altına almadığını iddia eden Hristodulidis, buna paralel olarak Ankara için Avrupa yolunun Lefkoşa’dan ve Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini iddia etti.

New York’taki olası bir görüşme konusunda ise Hristodulidis Rum kesiminin bu görüşmeye, atılacak bir sonraki adımlarla ilgili çabaların artırılması ve üzerinde mutabık kalınan temelde yeniden başlanması beklentisiyle gideceğini ileri sürdü.

Diyaloğun kendilerini korkutmadığını ve nereye ulaşmak istediklerini bildiklerini ifade eden Hristodulidis, vizyonunun tüm sakinlerinin insan haklarını güvenlik, refah ve barışla sağlayacak bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.