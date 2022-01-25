banner762
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
16 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
90 0
 
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
9 0
Böyle tohumluk patates mi olur?
Böyle tohumluk patates mi olur?
193 0
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
99 0
33 0
48 0
banner661

Bu gece en soğuk gecelerden biri olabilir

banner476

banner714
Bu gece en soğuk gecelerden biri olabilir
Rum basını, “Elpis” olarak isimlendirilen soğuk hava dalgasının ada genelinde etkisini sürdürdüğünü, bu gece ise en soğuk gecelerden birinin yaşanmasının beklendiğini yazdı.
Fileleftheros gazetesi, “Elpis Dişleri Gıcırdatıyor – Bu Akşam En Soğuk Gece” başlığı altında duyurduğu haberinde, “Elpis” isimli soğuk hava dalgasının Kıbrıs ve bölgede etkisini yoğun şekilde sürdürdüğünü, bu gece en soğuk gecelerden birinin yaşanmasının beklendiğini yazdı.
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin yoğun yağış konusunda sarı alarm verdiğini hatırlatan gazete, soğuk hava kütlesinin Perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini de vurguladı.
Öte yandan Haravgi gazetesi, soğuk hava koşulları sebebiyle özellikle Mağusa bölgesinde tarım arazilerinde zararlar oluştuğunu aktardı.
Habere göre, AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil, Rum hükümetinin, soğuk hava ve kar yağışından etkilenen bölgelerde acil zarar tespiti yapması gerektiğini belirtti.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.