“Bu fırsatı değerlendirin”

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta 60 yıldır görev yapan BM Geçici Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini bir yıllığına uzattı. BM Genel Sekreter Guterres, Cuellar’ı kişisel temsilcisi olarak atamasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve tüm taraflardan “bu fırsatı değerlendirmelerini” istedi

Özlem Şahin ŞAKAR-New York/HALKIN SESİ

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres’in, ‘’Kıbrıs müzakerelerine geri dönmek için ortak zemin bulma amacıyla’’ Kolombiya’nın eski dışişleri bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ı kişisel temsilcisi olarak atamasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve tüm taraflardan ‘’bu fırsatı değerlendirmelerini’’ istedi.

BMGK aldığı kararla, Kıbrıs’ta 60 yıldır görev yapan BM Geçici Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini bir yıllığına uzattı. Dönem Başkanı Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Broadhurst başkanlığında toplanan 15 üyeli BMGK’nın oybirliğiyle aldığı 2723 (2024) sayılı kararla, görev süresi 31 Ocak’ta dolan UNFICYP’in süresi 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmış oldu. Guterres’in son UNFICYP ve İyi Niyet Misyonu raporları doğrultusunda hazırlanan kararın taslak metnini daha önceki yıllarda olduğu gibi Konsey’in daimi üyesi İngiltere hazırladı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasında temel sorumluluğun Kıbrıslılar’a düştüğünü belirten kararda, BM’nin ana rolünün, bir aciliyet hissiyle Kıbrıs’ta taraflara kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmaları için yardımcı olmak olduğu anımsatıldı. Guterres’in, Kıbrıs’taki ‘’devam eden çabalarına tam destek veren ve resmi müzakerelere dönülmesi amacıyla ortak zemin bulunmasında açıklık, esneklik ve uzlaşmanın önemini yineleyen’’ Konsey, taraflardan ‘’siyasi eşitlik çerçevesinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm bulma yönündeki çabalarını yenilemelerini’’ istedi.

‘’BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN’’

Resmi müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gereğine dikkat çeken kararda, ‘’Tüm taraflar, Genel Sekreterin Kişisel Temsilci atamasıyla ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirmeye güçlü şekilde teşvik edilmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

Adadaki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu, sahadaki durumun durağan olmadığını ve bir anlaşmaya varılamamasının siyasi gerilimleri artırdığını savunan karar, bu durumun iki toplumun yabancılaşmasını derinleştirdiğini, sahada geri dönüşü olmayan değişiklikler riskini doğurduğunu ve çözüm olasılığını azalttığını belirtti.

Her iki tarafı ve ilgili tüm tarafları Ara Bölge ve çevresindeki gerilimi azaltacak adımlar atmaya çağıran kararda, ara bölgenin bütünlüğüne ve dokunulmazlığına ve UNFICYP’in buradaki yetkisine saygı gösterilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı. Konsey, Kapalı Maraş konusundaki daha önceki tüm kararlarını ve başkanlık açıklamaları temelinde bu konudaki tutumunu koruduğunu ayrıca Pile’deki asayiş durumunun kötüleşmeye devam etmesinden endişe duyduğunu ancak son dönemde Ortak Temas Odasının Pile’ye genişletilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ancak Konsey geçen Ağustos’ta yaşanan Pile kirizine de dikkat çekerek 21 Ağustos’taki basın açıklamasını anımsattı. Konsey, Pile uzlaşısının uygulanması ve korunması konusunda ilgili tüm tarafları önemli bir güven artırıcı önlem olarak UNFICYP ile yapıcı bir şekilde çalışma yapmaya da çağırdı.

Kararda Genel Sekreterin raporunda tespit ettiği gibi iki taraf arasındaki sosyoekonomik eşitsizliğinin daha da artmasının, adada daha fazla yabancılaşmaya yol açma riskini taşıdığı da bildirildi. Güven artırıcı tedbirlerin önemini vurgulayan Konsey, taraflardan yeni askeri güven artırıcı tedbirler almalarını da istedi.

Kararın önemli sonuç paragraflarında ise bir kez daha Genel Sekretere çabalarında tam destek verildiği ve tarafların gayrıresmi görüşmelere devam etmelerinin teşvik edildiği belirtilerek ‘’Tarafların, BM himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü özgürce müzakere etmek için gerekli siyasi irade ve kararlılığı göstermelerinin önemini yineliyor ve tarafları bu amaçla Genel Sekreter ve ekibiyle daha fazla gecikmeden ve aktif bir şekilde angaje olmaya çağırıyoruz’’ denildi. Kararda bir kez daha Kişisel Temsilci atanmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Doğu Akdeniz’de devam eden gerilimlerden endişe duyduğunu belirten Konsey, sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. Genel Sekreterin itidal çağrısını hatırlatan Konsey, hem iki liderden, hem de tüm ilgili taraflardan çözüm sürecine zarar verebilecek ve adada gerilimi artırabilecek hareketlerden ve söylemlerden uzak durmalarını istedi. Kararda, kapsamlı ve kalıcı bir çözümün, ekonomik yarar da olmak üzere tüm Kıbrıslılar’a ve bölgeye pekçok önemli yarar sağlayacağının da altı çizildi.

Daha önceki kararlarında olduğu gibi Konsey, iki liderden, Ortak Teknik Komitelerin etkin çalışmalarını sağlamaları, önlerindeki siyasi engelleri kaldırmaları, komitelerin toplumlararası temasları artıracak ve tüm Kıbrıslılar’ın günlük hayatlarını iyileştirecek öneriler getirmeleri konusunda onlara yardımcı olmalarını da istedi.

Kararında iki taraf arasında Yeşil Hat üzerinden ticaret akışının devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Konsey, ancak bu ticaret seviyesinin henüz tam potansiyeline ulaşmadığını, bu kapsamda kısıtlamaların kalkmasını, yeni geçiş kapılarının açılmasını ve iki toplum arasında temasların genişletilmesini istedi.

Konsey kararında, ateşkes hattında askeri statükonun ihlal edilmesini, iki tarafın ara bölgeye girmelerini de kınadı ve UNFICYP’in Tampon Bölgeyi tanımlamasına yönelik zorluklar ve askeri ihlaller ile izinsiz inşaatların artışının UNFICYP’in operasyonları ve yetkileri açısından önemli zorluklar teşkil ettiğini bildirdi. Bu kapsamda ilgili tüm tarafları UNFICYP’in Tampon Bölgedeki yetkisine ve bu bölgenin sınırlarının belirlenmesine saygı göstermeye çağıran Konsey, UNFICYP personelinin güvenliği, erişimi ve dolaşım serbestliğinin sağlanmasını, izinsiz inşaatların, askeri ve sivil faaliyetlerin durmasını da istedi. Konsey bu kapsamda ‘’UNFICYP ve personeline yapılan her türlü saldırı kınanarak bu saldırıları yapananların yakalanarak hesap vermeleri gerektiği’’ de vurgulandı. Konsey iki liderden mayınsız Kıbrıs planı yönündeki çalışmalarını sürdürmelerini istedi ve geride kalan 29 mayınlı alanın temizlenmesi için hızla adım atılması çağrısında bulundu.

Konsey son olarak, Genel Sekreter Guterres’ten, iki liderin sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin bulma yolunda atacakları adımları anlatan mektuplarını da ekleyerek biri İyi Niyet Misyonu, diğeri UNFICYP’e ilişkin ikişer rapor hazırlamasını ve bu raporları sırasıyla 4 Temmuz 2024 ve 3 Ocak 2025’te kendisine sunmasını da istedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, UNFICYP’in görevine devam etmesi için Kıbrıs Türk tarafının gözardı edilerek sadece Rum tarafının rızasının alınmasından son derece rahatsız.

60 yıl önce, 1964 yılında adada görev yapmaya başlayan UNFICYP’te 12 Aralık 2023 itibariyle 798 asker (703’ü erkek, 95’i kadın) ve 63 polis (42’si erkek, 21’i kadın) olmak üzere toplam 861 barış gücü personeli bulunuyor.

Genel Sekreter Guterres, Kıbrıs kişisel temsilcisi olarak Kolombiya’nın eski dışişleri bakanı Cuellar’ı 5 Ocak’ta atamasından önce Konsey’e yazdığı son raporunda, BM’nin Kıbrıs’ta 60 yıldır görev yapmasının Kıbrıslılar’ın ne kadar uzun zamandır çözüm beklediğini hatırlattığını belirterek ‘’Her iki lidere de artık daha fazla diyalog fırsatının kaçmasına izin vermemeleri çağrısında bulunuyorum’’ demişti.

