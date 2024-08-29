Brüksel’de bir ilk yaşanacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de bugün yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Brüksel’de bugün yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılımının AB Dışişleri Bakanları için Avrupa-Türk ilişkilerini ele almaları açısından bir “fırsat” teşkil edeceğini ifade etti.

Alithia gazetesinde “Fidan’la Görüşmeleri Açısından Dışişleri Bakanları İçin İlk Fırsat- Stano: Kıbrıs Sorunu, Avrupa-Türk Meselelerinin Önemli Kısmı” başlıklarıyla yer alan habere göre, Stano Kıbrıs Rum Haber Ajansının (KİPE) sorusuna yanıtında, Kıbrıs’la ilişkilerin Avrupa-Türkiye ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

AB’nin Türkiye’yle görüşmelerinin “çıkarların çatıştığı ya da örtüştüğü bir dizi konuyla alakalı olduğunu” ifade eden Stano, Kıbrıs sorunuyla ilgili herhangi bir görüşmenin ise AB’nin tezleri temelinde yapılacağını belirtti.

Stano, daha geniş kapsamlı Avrupa-Türk ilişkileri konusunda ise Türk muhataplarından yapıcı çözümler bulmayı nasıl hedeflediklerini duymak için sabırsızlandıklarını da kaydetti.

Peter Stano, toplantının, üye ülke dışişleri bakanlarının Fidan ile birlik açısından önemli olan konuları tartışmaları açısından da bir fırsat olduğunu yineledi.

Bu meselelerin AB-Türkiye ilişkilerini kapsadığını ve Avrupa-Türk bloğunun çok önemli bir kısmının doğal olarak Kıbrıs meselesi ile Kıbrıs’ın Türkiye’den nasıl bir muamele gördüğüyle alakalı olduğunu savunan Stano, görüşmenin, bölgesel ve Türkiye’yle küresel jeopolitik iş birliğinın yanı sıra “çıkarlarının çatıştığı ya da örtüştüğü bir dizi konuyla alakalı olacağını” yineledi.

Bu toplantının kendilerinin ve Türkiye’nin nerede durduğunun yanı sıra ortak ilgi alanına giren konulara nasıl yaklaşmak istediklerinin görüleceği gayri resmi bir toplantıdan ibaret olduğuna da işaret eden Stano, Kıbrıs meselesinin çok önemli olduğunu, bununla birlikte söylenecek yeni bir şey olmadığını ifade etti.

AB’nin tezinin çok net bir şekilde dile getirildiğini ve görüşmenin de AB'nin politikalarını ve pozisyonlarını açıkça tanımlayan şeyler temelinde yapılacağını ifade eden Stano, Kıbrıs meselesinin Türkiye’yle olan ilişkileri ve iş birliklerinin çok önemli bir kısmını teşkil ettiğini vurguladı.

Stano, doğal olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yapıcı çözümler bulunması için nasıl ilerlemeyi planladıklarını duymayı çok istediklerini kaydetti.

Türk tarafının Fidan’ın söz konusu gayri resmi toplantıya katılacağını teyit edip etmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Stano, mektubun gönderildiğini ve anladıkları kadarıyla davetin kabul edildiğini savundu.

Gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta bunun “Gymnich” toplantısı olmadığını ve basit bir gayri resmi toplantı olduğunu da kaydeden Stano, gayri resmi bir toplantı olmasından ötürü kararlar veya sonuçlar ortaya çıkmasının beklenmediğini ekledi.