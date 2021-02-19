Borrell, iki devletli çözüm istemediğini aktaracak

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü desteklemediği ve Kıbrıs ziyaretinde Tatar’a bu görüşü ileteceği belirtildi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in salı akşamı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kıbrıs ziyaretinin tarihine ilişkin yeniden değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Süreçte Rol İstiyor” başlığı altında verdiği haberinde, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde etkin rol almak istediğini, bunun arzusunu ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell aracılığıyla ortaya koyduğunu yazdı.

Borrell’in salı akşamı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten gazete, Borrell’in ziyaretinin Mart ayı başı için yeniden planlandığını vurguladı.

AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü desteklemediğini, Borrell’in de Kıbrıs ziyaretinde Tatar’a bu görüşü ileteceğini öne süren gazete, Borrell’in Güney Kıbrıs temaslarında ise AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması konusunun ele alınmasının beklendiğini de ifade etti.



