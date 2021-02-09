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Borrel çifte gündemle geliyor

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Borrel çifte gündemle geliyor
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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, “çifte gündemle” 19-20 Şubat tarihlerinde adayı ziyaret edeceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Borrell’in adadaki temasları çerçevesinde, gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ile AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağını yazdı.
Gazete, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekli için gösterilen çabalara müdahil olmasının, Borrell’in adaya ziyaretini doğurduğunu ve Borrell’in bu kez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşeceğini kaydetti.
Haberde, Borrell’in Güney Kıbrıs’ta da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği belirtildi.
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