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"Bölgeyi sivil halka haber vermeden ve bizi de unutarak terk ettiler"

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Dr. Simos Yoannu, mensubu oldukları 291’inci Tabur’un harekâtın ikinci aşaması öncesinde bölgeyi sivil halka haber vermeden ve kendilerini de unutarak terk ettiğini anlattı

"Bölgeyi sivil halka haber vermeden ve bizi de unutarak terk ettiler"

Dr. Simos Yoannu, Kıbrıs Barış Barekâtı’nın ilk aşamasının tamamlanmasının hemen ardından RMMO askerlerinin Karpaz ve Mağusa’dan çekilmesi sırasında yaşadıklarını Haravgi’ye anlattı.

Gazetenin “Panayiya Mu (Aman Allahım), Sizi Unuttuk Be Çocuklar, Taburu Terk Ettik” sözünü başlık yaptığı Yoannu, harekâtın ikinci aşaması öncesinde 8-10 kişilik bir grup olarak Kıbrıs Türk köyü olan Avtepe’de bulunduklarını anlattı.

Avtepe’de sadece kadın-çocuk ve yaşlılar kaldığını, geri kalanların esir alınarak Yenierenköy’e götürüldüğünü, köydekilere çok iyi davrandıklarını, bunun daha sonra Rum mahsurlara olumlu yansıması olduğunu anlatan Yoannu, mensubu oldukları 291’inci Tabur’un harekâtın ikinci aşaması öncesinde bölgeyi sivil halka haber vermeden ve kendilerini de unutarak terk ettiğini şu cümlelerle anlattı:

“Ellerinde golifalar ile Panayiya yortusuna giden Karpazlı kadınlar hiç aklımdan çıkmayacak. Maalesef askerlerin emri, bölgeden çekilme, çekilip terk edileceğinin bölge sakinlerine söylenmemesi şeklindeydi. Tabii Galatya’ya (Mehmetçik) dönüşte halk gittiğimizi anladı ve panik halinde orduyu takip etti.”

Tabur olarak Karpaz ve Mağusa bölgesini terk etme hikayesini de anlatan Yoannu, birliklerinden bir bölümünün bölgeden ayrıldığını, onlarla irtibat kurmak için iki saat uğraştıklarını, iletişim kurdukları teğmenin kendilerine “Panayiya mu, sizi unuttuk be çocuklar, taburu terk ettik” dediğini de anlattı.

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