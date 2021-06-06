Boğa çiftlik çalışanını öldürdü

Güney Kıbrıs'taki Dali köyündeki bir çiftlikte boğanın saldırısına uğrayan yabancı uyruklu işçi öldü.

Alithia ve diğer gazetelere göre dün saat 11.00 sularında, çiftliğin yabancı uyruklu çalışanına boğa saldırdı. Ağır yaralanan işçi Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yerine giden polisin araştırma yaptığı ancak talihsiz işçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belli olacağı kaydedildi.