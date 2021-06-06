banner583
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
31 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
20 0
 
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
929 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
61 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.3B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
49 0
banner661
banner570

Boğa çiftlik çalışanını öldürdü

banner476

banner666
Boğa çiftlik çalışanını öldürdü
Güney Kıbrıs'taki Dali köyündeki bir çiftlikte boğanın saldırısına uğrayan yabancı uyruklu işçi öldü.
Alithia ve diğer gazetelere göre dün saat 11.00 sularında, çiftliğin yabancı uyruklu çalışanına boğa saldırdı. Ağır yaralanan işçi Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yerine giden polisin araştırma yaptığı ancak talihsiz işçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belli olacağı kaydedildi. 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.