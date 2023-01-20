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“BM, Türkiye’ye yönelmeli”

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Rum Meclis Başkanı Dimitriu, BM’nin ve uluslararası toplumun, çözüme yönelik işbirliği yapması için kararlı bir şekilde Türkiye’ye yönelmesi gerektiğini vurguladı

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“BM, Türkiye’ye yönelmeli”
Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, önceki gün, UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ile görüştü.
Dimitriu, BM’nin ve uluslararası toplumun, çözümün başarıya ulaşmasında işbirliği yapması için kararlı bir şekilde Türkiye’ye yönelmesi gerektiğini söyledi
Alithia gazetesi, Dimitriu’nun UNDP’nin Kıbrıs’ta yaptığı işleri ve Kıbrıs halkının bütününün faydasına olacak kalkınma programlarına yaptığı katkıları övdüğünü kaydetti.
Habere göre Dimitriu, Rum tarafının mevcut çıkmazın aşılmasını ve müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ile uluslararası hukuk ilkeleri zemininde, kaldığı yerden yeniden başlatılmasını hedeflediğini belirterek, Türkiye’nin karada ve denizdeki “tahriklerini” eleştirdi.
Dimitriu ayrıca, kültürel mirasın korunmasının önemine işaret ederek, kültürel mirastaki tahripten “Türk işgalini” sorumlu tuttu.
 
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