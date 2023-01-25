“BM raporu için her türlü çaba gösterildi”

Rum lider Anastasiadis, BM raporu taslağında sorunlu ifadelerin düzeltilmesi için hükümetin her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, önceki gün bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söyleşisinde dile getirdiği “Kıbrıs’ta iki devletin tanınması talebine” ilişkin sözlerini yorumladığını yazdı.

Anastasiadis, bu önerinin, Nisan 2021’den beri mevcut olduğunu söyledi.

Anastasiadis “bunun; Tatar ve Türkiye’nin geçtiğimiz gün gönderdiği yeni mesajlar olmadığını, 25 Nisan 2021’den itibaren gönderilen mesajlar olduğunu” ifade etti.

Görevinden ayrılmadan önce iki lider arasındaki sosyal içerikli yemeğin belirlenip belirlenmediği şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, henüz belirlenmediğini ancak Kıbrıs sorununu ele alabilmek için egemen eşitliği veya özünde yasa dışı bir oluşumun tanınması gerektiğini kast eden Tatar’ın pozisyonları dikkate alındığı zaman bunun tamamıyla sosyal içerikli bir yemek olacağını savundu.

BM kararında (rapor taslağında), KKTC ile ilgili SOFA anlaşmasına dair bir kuşkunun olmamasının garanti altına alınıp alınmadığı dair bir soru üzerine Anastasiadis, kararı henüz görmediğini belirtti. Raporda (taslağında), sorunlu ifadelerin olup olmadığı sorusuna ise Anastasiadis, bunların düzeltilmesi için hükümetin her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

