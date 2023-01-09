banner875
banner885
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
115 1
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
80 0
 
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
14 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
54 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
47 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
27 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
43 0
banner878

“BM raporları şimdiye kadarkilerin en kötüsü”

banner476

AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis, Guterres raporunu, “bugüne kadarki “en kötü rapor” olarak nitelendirdi

banner825
“BM raporları şimdiye kadarkilerin en kötüsü”
AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporlarının, bugüne kadarki “en kötü iki rapor olduğu” iddiasında bulundu.
Haravgi gazetesi, AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis’in bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki Barış Gücü UNFICYP raporunun Kıbrıs Rum tarafı için bugüne kadar hazırlanmış en kötü iki rapor olduklarını söylediğini aktardı.
Çelebis açıklamasında, Guterres’in iyi niyet misyonu raporunda Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin temeline değinmediğini, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin eşit egemenlik ve iki devletli çözüm tezlerini ise es geçildiğini öne sürdü.
Çelebis ayrıca, Guterres’in UNFICYP raporunda, Kıbrıs Rum tarafına “kesin sınırlar” konusunda sorumluluk yüklerken, “olumsuz söylemler” konusunda da her iki tarafa sorumluluk yüklediğini ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.