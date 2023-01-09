“BM raporları şimdiye kadarkilerin en kötüsü”

AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis, Guterres raporunu, “bugüne kadarki “en kötü rapor” olarak nitelendirdi

AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporlarının, bugüne kadarki “en kötü iki rapor olduğu” iddiasında bulundu.

Haravgi gazetesi, AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis’in bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki Barış Gücü UNFICYP raporunun Kıbrıs Rum tarafı için bugüne kadar hazırlanmış en kötü iki rapor olduklarını söylediğini aktardı.

Çelebis açıklamasında, Guterres’in iyi niyet misyonu raporunda Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin temeline değinmediğini, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin eşit egemenlik ve iki devletli çözüm tezlerini ise es geçildiğini öne sürdü.

Çelebis ayrıca, Guterres’in UNFICYP raporunda, Kıbrıs Rum tarafına “kesin sınırlar” konusunda sorumluluk yüklerken, “olumsuz söylemler” konusunda da her iki tarafa sorumluluk yüklediğini ifade etti.

