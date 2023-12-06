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BM'nin yeni Kıbrıs temsilcisi adayı Maria Cuellar

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BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs temsilcisi olarak taraflara Kolombiya’nın eski dışişleri bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ı önerdiği ve Rum kesiminin de buna olumlu yanıt verdiği belirtildi

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BM'nin yeni Kıbrıs temsilcisi adayı Maria Cuellar
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisi olarak taraflara Kolombiya’nın eski dışişleri bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ı önerdiği ve Rum kesiminin de buna olumlu yanıt verdiği ileri sürüldü.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Guterres’in Temsilciyle İlgili Önerisi Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar- Kıbrıs Rum Tarafı Olumlu Yanıt Verdi, Şimdi de Kıbrıs Türk Tarafının Evet’i Bekleniyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Guterres’in Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreterinin kişisel temsilci konusundaki çeşitli önerilerini reddetmesinden ötürü birkaç ay süren sıkıntının ardından, 2010-2018 yılları arasında Kolombiya dışişleri bakanlığı yapmış 60 yaşındaki Kolombiyalı siyasetçi ve diplomat Maria Angela Holguin Cuellar’da karar kıldığının görüldüğünü iletti.
Gazete, söz konusu kişinin Kolombiya’nın BM Daimî Temsilciliği üyeliği de yaptığını, aynı zamanda Kolombiya’nın Venezuela büyükelçiliği görevini yürüttüğünü belirtti.
Gazete, temsilci olarak atanması için Kolombiyalı politikacının seçilmesinin, temsilcinin AB üyesi bir ülkeden ve “Commonwealth” üyesi bir ülkeden olmaması gibi Kıbrıs Türk tarafının istediği koşullara uygun olduğunu öne sürdü.
BM Genel Sekreterinin mevcut aşamadaki zorlukları dikkate alarak, atamanın geçerlilik süresinin 6 ayı geçmemesi direktifi vereceğini kaydeden gazete, BM Genel Sekreterliğinin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni temsilcinin Kıbrıs sorunuyla mevcut konjonktürde, BM’nin (her halükârda düşük olan) beklentilerinin gerçekleşmesi yönünde çalışmasını istediğinin gayet açık olduğuna işaret etti.
Tarafların niyetlerinin araştırılmasıyla ilgili ilk prosedürün zaman alan bir şey olamayacağını kaydeden gazete, Guterres’'in taraflarının tezlerinin “sonu olmayan bir şekilde kayda geçirilmesinin caiz olmadığı" düşüncesinde olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreterinin değerlendirmesine göre, temsilcinin görev süresine ilişkin 6 aylık çerçevenin ne olacağına dair tam bir resim ortaya çıkması için yeterli bir süre olduğunu belirten gazete, Rum kesiminin temsilci olarak önerilen kişinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edileceğini aktardı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gece yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak önerdiği kişiyle ilgili isim vermekten kaçındı ancak temsilcinin bir Latin Amerika ülkesinden eski bir dışişleri olduğunu teyit etti.
Gazeteye göre, Hristodulidis, temsilcinin bir Latin Amerika ülkesinden ve kadın olduğunu söyledi ve BM Genel Sekreterinin bu hafta konuyla ilgili açıklama yapabileceğini belirtti.
Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum kesiminin Guterres’in temsilci konusundaki önerisine henüz yanıt vermediğini yazarken, Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Hristodulidis önceki akşam yaptığı açıklamada Rum hükümetinin henüz Guterres’e yanıt vermediğini belirtti.
Fileleftheros ise haberinde Rum kesiminin temsilci atanmasına yeşil ışık yakmasının beklendiğini belirtti.
 
 
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