BM'nin UNFICYP raporunda her iki tarafa “bölücü söylemler ve siyasi irade eksikliği” suçlaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in resmi olarak birkaç gün içerisinde sunulması baklenen Kıbrıs’ta görev yapan barış gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor taslağının adadaki her iki tarafa “bölücü söylemler ve siyasi irade eksikliği” atfında bulunduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “eşit sorumluluklar yüklendiği" ileri sürüler, bu durumun Rum tarafında rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

Haravgi gazetesi, “BM Genel Sekreteri İki Lidere De Bölücü Söylemler ve Siyasi İrade Eksikliği Yükledi” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin hazırladığı rapora yer verdi.



Gazete, söz konusu raporun taslağında “Kıbrıs sorununun çözümü umutlarının tehlikeli bir şekilde zayıflamakta olduğunun” vurgulandığını belirtirken, bu raporun bugüne kadarki raporlar arasında Kıbrıs Rum tarafı için en kötü rapor olduğu yorumunda da bulundu.



Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “eşit sorumluluklar yüklediğini” belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının Yeşil Hatta çektiği teller ve engeller konusunda ise “rakip güçler arasında güvenlik engeli olarak kalması gereken bölgelere de facto biçimde el konulmasıyla statükoyu etkileyen yasadışı yapılar” ifadesinin kullanıldığını aktardı.

Raporda, Kıbrıs Rum tarafının ara bölgeyi denetlemek adına 300 kişilik kolluk kuvveti oluşturacak olması konusunda da Kıbrıs Rum tarafında yönelik sert uyarıların yer aldığını ve bu kolluk kuvvetleri tarafından “ara bölgede yapılacak denetimlerin önemli bir ihlal olacağı” uyarısında bulunulduğunu belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafı için az sayıda olumlu unsurlardan birinin ise “Maraş’taki durumdan Türkiye’nin sorumlu olduğu” ibaresinin yer alması olduğunu da savundu.

Öte yandan, Fileleftheros, konuya ilişkin haberini, “Şeytan Belgede Gizli – Lefkoşa BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Raporunu Diken Üstünde Bekliyor” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, UNFICYP rapor taslağının içeriğine dair herhangi bir bilgiye haberinde yer vermezken, Ocak sonunda sunulacak raporda UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatılmasının sorunsuz gerçekleşmesinin beklendiğini, Rum hükümetini endişelendiren şeyin ise, raporda BM ile KKTC arasında ayrı bir anlaşmanın imzalanmasından söz edilmesi olduğunu yazdı.

Haberde, Ocak sonunda yayınlanacak raporda, “Kıbrıslı Türklere bazı haklar tanınmasına ilişkin ifadelerin yer almasından” endişe duyan Rum hükümetinin BM ve ilgili makamlara “gerçek olaylardan söz etmeleri” talebini” ilettiği de vurgulandı.

