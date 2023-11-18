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BM'nin Kıbrıs Temsilcisi için üç isim gündemde

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BM'nin Kıbrıs Temsilcisi için üç isim gündemde
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Perşembe günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la yapacağı görüşmede Kıbrıs sorunu ve BM temsilcisi atanması konusunun da ele alındığı ve üç ismin gündemde olduğu iddia edildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in Perşembe günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la yaptığı görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin en kısa sürede Kıbrıs sorunu konusunda bir temsilci atamasının gerektiğine vurgu yapıldığını yazdı.
Hristodulidis-Scholz görüşmesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sebebiyle yapıldığını vurgulayan gazete, Hristodulidis’in Scholz’a, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönmeye hazır olduğunu ilettiğini aktardı.
Gazete, diplomatik kaynakların ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, temsilci olarak üç isimde yoğunlaştığını, bu üç adayın her birinin Kıbrıs sorununda bilgi ve tecrübe sahibi kişiler oldukları bilgisini verdiklerini de yazdı.
 
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