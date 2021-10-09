BM'nin hangi görev yetkileriyle temsilci atayacağı net değil

BM’nin ne zaman ve hangi görev yetkileriyle temsilci atayıp atamayacağının net olmadığı, şu ana kadar net olan tek noktanın, Kasım ayı sonuna kadar Spehar'ın yerine başka birinin atanması olduğu bildirildi

Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri’nin ne karar vereceği ve Kıbrıs sorununda bundan sonra nasıl hareket edeceği konusunda beklemede olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “İstişareler Durdu-Bundan Sonra Açıklama Beklenmiyor” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Birleşmiş Milletler’in şu anda taraflarla istişarelerinin bulunmadığını, New York’taki üçlü görüşmeden bahseden herhangi bir açıklamanın bundan sonra yayımlanmasının da olanaksız olarak addedildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın bu belirsizliği, her zaman için uluslararası toplumun ilgisinin azalması olarak anlamlandırdığını yazan gazete, BM’nin ne zaman ve hangi görev yetkileriyle temsilci atayıp atamayacağının net olmadığını, şu ana kadar net olan tek noktanın, Kasım ayı sonuna kadar Spehar'ın yerine başka birinin atanması olduğunu belirtti.

Gazete haberinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Kıbrıs sorunundaki politikayla açılan yeni sayfada, Kıbrıslı Rumların ‘devlet’, Kıbrıs Türklerin ‘toplum’ muamelesi gördüğü sürece resmi müzakerelerin hayata geçmeyeceği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Tanınma İçin Şantaj Yapıyorlar-Müzakereler Karşılığında Tanınma” başlıklı manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde Türk tarafının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması karşılığında, “şantaj” aracılığıyla, egemen eşitliğin tanınmasını sağlamakta ısrar ettiğini ileri sürdü.

Gazete haberinde Türk tarafının, talepleri önceden yerine getirilmeden müzakere masasına geri dönme niyetinde de olmadığını savundu.

Gazete haberinde Dışişleri Bakanı Tahsin Eruğruloğlu’nun açıklamalarına da yer verdi.