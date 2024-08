''BM'den üçlü görüşme davetini kabul ettim''

Rum lider Rum Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin başlaması amacıyla, BM tarafından 13 Ağustos'ta New York'ta BM Genel Sekreteri ile üçlü bir toplantıya katılmaya davet edildiğini ve bu öneriyi kabul ettiğini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamalar ve Rum basınında dün çıkan haberler, BM Genel Skereteri Antonio Guterres’in, liderlerle bu ay içerisinde üçlü görüşme gerçekleştireceği iddiasını içeriyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Ta Nea” gazetesine yaptığı açıklamaları ,Rum basınında da geniş yer aldı.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi haberi “Başkan, Ağustos Ayı İçerisinde BM Genel Sekreteri ile Görüşmeye Hazır Olduğunu Söylüyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Ta Nea” gazetesine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin başlaması yolunu açacak bir görüşme talebine ağustos ayında bile yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hristodulidis, "Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüme ve egemen eşitliğe yönelik kamuoyu önündeki açıklamalarının yarattığı kötümserliğe rağmen, müzakere bağlamında, şu ana kadar müzakere kazanımlarından faydalanarak ve daha da önemlisi Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumunun endişelerine yanıt verebileceğini dikkate alarak, olumlu bir sonuç elde etmek için mümkün olan her şeyi yapacağına inandığını" söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin, kendisinin (Hristodulidis’in) gösterdiği net siyasi iradeden ve Türk-Yunan ilişkilerinin yeni ortamdan cesaret aldığını hissettiğini söyleyen Hristodulidis, üzerinde uzlaşmaya varılan çerçeveye yönelik bağlılığını da dile getirdi.

Açıklamasında iki taraf arasındaki uçurumun kapatılabileceğini ifade eden Hristodulidis, bunu söylediğini çünkü müzakere masasındaki anlaşmazlıkların ne olduğunu çok iyi bildiğini, bunların yanıt bulabileceğini belirtti.

Hristodulidis, "memnun edici olacak yanıtların sadece Kıbrıslı Rumlar veya Kıbrıslı Türkler için değil, AB aracılığıyla tüm Kıbrıs halkı için olumlu ve etkili olabileceğinden" söz etti.

Alithia gazetesine göre Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki kırmızı çizgilerinin sorulması üzerine Hristodulidis, kırmızı çizgilerin bugünkü olguları yansıttığını belirterek, örneğin AB üyesi bir ülkede “yabancı askerlerin, işgal birliklerinin, üçüncü bir ülkenin garantisinin olmaması” gerektiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki akşam, sözde “Maraş Belediyesi"nin düzenlediği anti işgal etkinliğinde, “BM tarafından gelen, New York’ta 13 Ağustos’ta Genel Sekreter ile birlikte Kıbrıs sorununa ilişkin üçlü görüşme yapılması şeklindeki öneriyi kabul ettiğine” dair yaptığı açıklama dün internet sayfalarında yer aldı.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Hristodulidis yaptığı açıklamada, BM tarafından, New York’ta 13 Ağustos’ta Genel Sekreter ile Kıbrıs sorununa ilişkin üçlü görüşme yapılması şeklinde öneri yapıldığını, kendisinin de buna olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Karşı tarafın da buna olumlu yanıt vermesi ve bu görüşmenin gerçekleştirilmesi temennisinde bulunan Hristodulidis, bu görüşmenin ayrıca müzakerelerin yeniden başlamasından başka bir şey olmayan olumlu bir sonuca yol açması ümidini de dile getirdi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca mevcut koşulların ülkenin geleceğini teşkil etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

GUTERRES AĞUSTOS’TA GÖRÜŞME İSTİYOR

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Genel Sekreteri Ağustos Görüşmesi İstiyor-BM’den Kıbrıs İçin Sıcak Günler” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin ağustos ayında üçlü görüşme için ağız yoklamalara olumlu yanıt verilmesi durumunda, Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, bir belge, mini bir paketle karşılayacağını ileri sürdü.

Birleşmiş Milletlerin, en kısa zamanda bu görüşmeyi gerçekleştirmeye hazır olan Genel Sekreterin davetini kabul etme ihtimali konusunda tarafların ağzını yokladığını yazan gazete, Genel Sekreter Guterres’in, şu anda Kolombiya’da bulunan Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile koordinasyon içerisinde, Tatar ve Hristodulidis’e, “Garantiler, Askeri Birlikler ve Yetkilerin Paylaşımını” içeren üç başlıktan oluşacak kısa bir belge, mini paket sunacağını belirtti.

Habere göre BM senaryosu temelinde bu mini paket iki tarafın müzakerelere başlaması için sunulacak.

Görüş birliklerinin ve uzlaşmaya varılması durumunda ise “Toprak, Mülkiyet ve Türk ile Yunan vatandaşlarının daimi ikametine ilişkin muameleler” gibi diğer üç başlık ileriye götürülecek.

Politis gazetesi “Herkes Artık Kıbrıs Sorununda Gelişmeler ve İnisiyatifler Öngörüyor -Yeni Fikirler ve Unsurlarla Guterres Çerçevesinde” başlıklı haberinde, tüm açıklamaların, garantör ülkelerin de katılımıyla, üçlü veya beşli çerçevede görüşülecek bir belgenin olacağından söz ettiğini yazdı.

İlk temasların ağustos ayı içerisinde başlamasının ihtimal dışı olmadığını yazan gazete herkesin, Crans Montana’daki görüşülen noktaları göz önünde bulunduracak “consept paper’”den söz ettiğini ayrıca Yunan Dışişleri Bakanının yeni unsurları kombinasyonundan söz ettiğini belirtti.

Gazete, iyi haber alan kaynaklara dayanarak, yeni unsurların, Kıbrıs Türk tarafının, 2021'den itibaren görüşülmesi konusunda ısrarcı olduğu Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği konusunda memnun edilmesi için eklendiğini de yazdı.

Gazete yine bir diplomatik kaynağa dayanarak, Guterres’in, iki lideri kısa zamanda Holguin’in de yer alacağı bir görüşmeye çağıracağını belirtti.