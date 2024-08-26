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BM'de liderler için ortak toplantı çabası

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BM Genel Sekreteri Guterres’in, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantısında liderleri ortak toplantıya çağırma olasılığını incelediği belirtildi

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BM'de liderler için ortak toplantı çabası
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, liderleri ortak toplantıya çağırma olasılığını incelediğini belirtti.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre Dujarric, Türk basınında çıkan, BM Genel Sekreterliği Ofisi’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile temasa geçerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ortak görüşme yapılması için ağız yokladığına dair haberlerle ilişkin, Rum Haber Ajansı KİPE’nin sorularını yanıtladı.

Habere göre Dujarric, bu haberi gördüklerini ve bu konuda, "Guterres’in liderleri Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımı tartışmak için ortak toplantıya çağırmayı düşündüğünü söyleyebileceğini" kaydetti.

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