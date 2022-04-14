BM danışmanlığı için nabız yoklaması

Liderlerle görüşen BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, iki tarafın danışman atanması konusundaki tezlerini dinledi





Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile görüştü.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Eğer Taraflar Anlaşırsa… Jenca’nın Kıbrıs Sorunundaki Beş Tarafla Olan Temaslarının Sonucuyla İlgili Düşük Beklentiler- BM Danışmanı Atanması Odakta” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Jenca’nın misyonunun, Kıbrıs sorunundaki beş tarafla da, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel danışmanı atanması konusunu görüşmek olduğunu yazdı.

Jenca’nın misyonunun, iki liderle yaptığı görüşmelerle Kıbrıs’tan başladığını ve bunun üç garantör ülkenin başkentlerinde devam edeceğini kaydeden gazete, başarı şansının minimum olduğunu çünkü danışman atanması için herkesin bu hususta anlaşması gerektiğine işaret etti.

Gazete Jenca’nın gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, iki tarafın danışman atanması konusundaki tezlerini dinlemek istediğini, buna paralel olarak Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’i, Kıbrıs’tan sonra, garantör güçlerin de tezlerini dinlemek için Atina, Ankara ve Londra’ya gitme niyeti olduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in Jenca’nın danışman konusundaki sorusuna “Kıbrıs Rum kesiminin tezinin bir yıl önce Cenevre’de gerçekleştirilen beş taraflı görüşmeden bu yana, aynı zamanda New York’ta BM Genel Sekreteri ve liderler arasında yapılan görüşmede olduğu gibi, olumlu olduğu yanıtını verdiğini” öne sürdü.

“Anastasiadis’in terminoloji aynı zamanda danışmanın özel veya şahsi olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı üzerinde durmadığını vurguladığını” ileten gazete, Anastasiadis’in kendisini ofisinde ziyaret eden BM uzmanlarından oluşan gruba, önemli olan şeyin danışmanın sahip olacağı rol olduğunu söylediğini kaydetti.

Gazeteye göre “danışmanın sahip olması gereken rolün, BM kararlarının tayin ettiğinden başka bir şey olamayacağını” öne süren Anastasiadis “Türk tarafının danışman atanmasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu taleplerle ilgili hedeflerine” de işaret etti.

Gazeteye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ise önceki gün Anastasiadis’le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le çok samimi, çok açık ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Gazeteye göre Jenca, BM’nin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması konusunda, taraflara yönelik desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu da belirtti.

Gazeteye göre Jenca açıklamasında, “BM Genel Sekreterinin, çözüm bulunması için uygun bir ortam yaratılmasının ve bu çabaları engelleyebilecek olan tek taraflı faaliyetlerde bulunmasından kaçınılmasının çok önemli olduğuna dair sözlerini yinelemek istediğini” de sözlerine ekledi.

