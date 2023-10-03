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“BM çerçevesinde bir çözüm istiyoruz”

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere’nin, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde bir çözüm bulunduğunu görmeyi istediğini söyledi

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“BM çerçevesinde bir çözüm istiyoruz”
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Muhafazakar Parti kongresi çerçevesinde gerçekleştirilen bir resepsiyonda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin, “Kıbrıs sorununa müzakereler aracılığıyla, BM çerçevesinde bir çözüm bulunduğunu görmeyi istediğini” söyledi.
“Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” tarafından verilen resepsiyonda konuşan Cleverly, “yakın geçmişte Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette bu tip bir çözümü gündeme getirdiğini” belirtirken Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması için yoğun çaba sarf etmeye devam edeceklerini” de ifade etti.
Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’tan övgüyle bahseden ve ciddi işlere imza attıklarını ifade eden Cleverly, bu işlerden birinin ise, İngiltere vatandaşlarının Sudan’dan tahliye edilmesi konusu olduğunu vurguladı.
Cleverly, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılara, İngiltere’ye yaptıkları katkılar ve özellikle Sudan’daki vatandaşların tasfiyesine koydukları katkılardan ötürü teşekkürlerini” de dile getirdi.  
 
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