Rum lider Anastasiadis, Rum kesiminin ortaya koyduğu belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyacağı Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili önerileri ele almaya hazır olduğunu açıkladı

Rum hükümetinin, BM kararlarıyla uyumlu olması halinde, Kıbrıs Türk tarafının Güven Yaratıcı Önlemlerini (GYÖ) ele almaya hazır olduğu öne sürüldü.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “BM Çerçevesi Ön Koşul” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, Rum kesiminin ortaya koyduğu belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyacağı Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerileri ele almaya hazır olduğunu öne sürdü.

Bu ön şartların BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen şeylerle alakalı olduğuna işaret eden gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’e yönelik mektubunun siyasi güçlerin tepkilerine neden olduğunu da belirtti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü MariosPelekanos, önceki gün konuyla ilgili olarak Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar’ın sunmayı planladığı önerilerin ele alınmasına ilişkin bir temel oluşturulması için, bunların BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’la ilgili kararlarında öngörülen şeyler, uluslararası hukuk aynı zamanda AB ilke ve değerleriyle uyumlu olması gerektiğini” ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Haziran tarihinde Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’e gönderdiği mektubun içeriğini de yorumlaması istenen Pelekanos, iddialarını kısaca şöyle sürdürdü;

“Türkiye ve işgal rejimi gerek meydan okumalarını, gerek de uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Bu ise bizim tutumuzla ve Kıbrıs sorununu (iki tarafa karşılıklı sağlayacak ve müzakere masasına geri dönülmesine izin verecek uygun ortamın meydana getirilmesine katkıda bulunacak öneriler sunarak) tekrar rayına oturtma çabasıyla tam anlamıyla tezattır.

Bir kez daha diğer tarafın, yasadışı rejime eşit egemenlik hakları tanınmasına ilişkin kabul edilemez talebi yineleniyor. Bu tabii ki de iki devletli bir çözüme ulaşma hedeflerine hizmet ediyor ve bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.”

Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, mektubunda sunmayı planladığını ifade ettiği önerileri bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

