banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
27 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
30 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
38 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
197 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
63 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
32 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
30 0
banner1032

BM Barış Gücü'nden, ara bölgede mahsur kalan göçmenlerle ilgili iddialara yalanlama

banner1020

BM Barış Gücü'nden, ara bölgede mahsur kalan göçmenlerle ilgili Rum basınında yer alan iddiaya yalanlama

banner974
BM Barış Gücü'nden, ara bölgede mahsur kalan göçmenlerle ilgili iddialara yalanlama
banner971

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (BMBG), ara bölgede mahsur kalan mülteciler konusunda  internet sitesi üzerinden BMBG'ye eleştiri ve suçlamalarda bulunan Filelefteros gazetesini yalanladı.

Filelefteros'un, "BMBG'nin mültecilerin kuzeyden ara bölgeye geçmesine yardım ettiği ve onları önceden ara bölgede kurduğu çadırlara yerleştirerek, ardından Güney Kıbrıs'ın ilticacı olarak kabul etmesi için zorladığı" iddiasında bulundu.

BMBG ise sosyal medyadan söz konusu habere link vererek, "Bu yanlış ve yanıltıcıdır. BMBG, girişleri reddedilip, mahsur kaldıktan sonra ara bölgede bulduğu mültecilere çadırla insani yardım sağladı" vurgusu yaptı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.