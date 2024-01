BM, ara bölge için endişeli

BM diplomatı Stewart, ara bölgede askerleştirmenin artmasından dolayı endişe belirtti ve Barış Gücü’yle ilgili raporun bu endişeleri yansıttığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yaptı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Stewart’tan Ara Bölgenin Askerileştirilmesiyle İlgili Endişe” başlığıyla yer verdiği haberinde Stewart’ın önceki gün Hristodulidis’le yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ara bölgenin askerileştirilmesinin artmasından dolayı endişe belirttiğini, bununla birlikte barış gücüyle ilgili raporun bu endişeleri yansıttığını söylediğini yazdı.

Hristodulidis’le önceki gün başkanlık sarayında yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stewart, New York’ta bulunacağı 17 Ocak tarihinde BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceğini ifade etti.

Pile’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine ise “ara bölgenin bütünlüğünü tehdit eden meseleler yanı sıra askeri statükoyu bozan belirli konularla ilgili endişelerini” ifade eden Stewart, tüm bu konuları gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü söyledi.

Sahip oldukları temel kaygının ara bölge boyunca askerileşmenin artması olduğunu, çünkü temel amaçlarının Kıbrıs sorununun çözülmesi için istikrarı korumak ve uygun şartlar meydana getirmek olduğunu savunan Stewart, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi atanır atanmaz, ilerleyebilmesi için iyi şartlara sahip olmasını istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bir soru üzerine ise Stewart, öncelikle ara bölge ve ilgili konularla ilgili meseleleri tartıştıklarını ve Kıbrıs sorununu tam anlamıyla ele almadıklarını söyledi.

Stewart, tarafların tezlerinde önemli değişiklikler görmediğini de kaydetti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisinin atanmasında yaşanan gecikme konusunda ise Stewart “bu gibi şeylerin zamana ihtiyacı olup olmadığını bilmediğini, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşeceğinden emin olduğunu” dile getirdi.

Stewart ilgili açıklamayı beklediğini ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisiyle New York’ta bulunacağı zaman görüşmek için sabırsızlandığını da ifade etti.

Açıklamasında buna paralel olarak 2024 yılıyla ilgili beklentilere de atıfta bulunan Stewart, Kıbrıs sorununda olumlu gelişmeler yaşanmasını umduğunu belirtti.

2024 yılının olumlu geçmesini umduklarını dile getiren Stewart, bilindiği üzere 2024 yılının BM’nin Kıbrıs’ta bulunmasının 60’ıncı yılı olduğuna işaret ederek, bunun çok üzücü bir yıldönümü olduğunu ve Kıbrıs sorununun uzun zaman önce çözülmüş olması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Stewart 4 Mart tarihine denk gelen bu 60’ıncı yıldönümün, Kıbrıs sorununun çözülmesinin ne kadar önemli olduğunun bir hatırlatıcısı olması gerektiğini de ifade etti.

Stewart’ın önceki sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, geçen çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştüğünü ve kendilerini önümüzdeki hafta New York’a gerçekleştireceği seyahat konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Stewart’ın 10 Ocak tarihinde New York’ta UNFICYP’e askeri birlikleri ve polis kuvvetleriyle katkıda bulunan ülkelerin temsilcilerini, 17 Ocak’ta ise Güvenlik Konseyini bilgilendireceğini söylediğini ekledi.