“Birleşme için tüm gücünü harcayacağım”

Rum lider Hristodulidis, ülkenin yeniden birleşmesi için tüm gücünü harcayacağını söyledi ve “Çözüm, işgali ve kolonizasyonu sonlandırmalı, yabancı askerlerden ve bağımlılıklarından kurtarmalı” dedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin, AB’nin etkin katılımıyla Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için çabalayan hükümetin yaklaşımını görmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Almanya’daki ziyareti sırasında ve Avrupa düzeyinde yaklaşmakta olan faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan gelişmelere de vurgu yaptı.

AB’nin etkin şekilde Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanmadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, “elbette, bildiğiniz gibi kısa süre önce Almanya’daydım, Almanya Başbakanın görüşleri çok net, hazırlanmamız için aynı zamanda teknokrat düzeye çok şey yapılıyor” ifadesini de kullandı.

Hristodulidis, 13 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’nda konuşacağını daha sonra Viyana’da bu görüşü sunacağını belirtti ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için çalıştıklarını ifade etti.

Hristodulidis bir başka etkinlik çerçevesinde ise yaptığı konuşmada, yaşayabilir ve işlevsel çözüm için üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığının sağlanması için tüm gücünü harcayacağını ifade etti.

Çözümün, sözde değil pratikte “işgali ve kolonizasyonu” sonlandırması, yabancı askerlerden ve bağımlılıklarından kurtarması gerektiğinden söz eden Hristodulidis, çözümün ayrıca ülkenin yasal sakinlerine barış içinde yaşama imkanı sağlaması gerektiğinden de bahsetti.

Hristodulidis konuşmasında ayrıca, hayatını kaybeden EOKA’cılara övgüde bulunarak ulusal borç ve onurdan söz etti.

Hristodulidis, bugünkü durumların, bu ülkenin hiçbir vatandaşına haklarından, özgürlüklerden ve refah düzeyinden faydalanmasına olanak tanımadığını söyledi. Hristodulidis ayrıca “işgal” ile uzlaşmadıklarını da ifade etti.

