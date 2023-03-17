“Bir numaralı önceliğim müzakerelerin başlaması”

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüşen Rum lider Hristodulidis, bir numaralı önceliğinin iki kesimli iki toplumlu bir federasyona ulaşılması için müzakerelerin hemen başlaması olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Her Şey Kıbrıs Sorunuyla Birlikte Aynı Sepette” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum kesiminin, adadaki iki taraf arasındaki diyaloğun yeniden başlamasına ivme kazandırılması için, Kıbrıs sorunu ile Avrupa-Türk meselelerinin aynı “sepette” olmasını istediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in önceki gün Dicarlo’nun karşısında, Avrupa-Türk meseleleriyle ilgili her şeyi ele almaya istekli göründüğünü kaydeden gazete, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la diyalog konusunda ise “Kıbrıs Türk lideriyle aynı gün içinde görüşmeye veya BM Genel Sekreterinin kendilerini davet etmesi halinde, New York’a seyahat etmeye dahi hazır olduğunu” işaret etti.

Gazete, Hristodulidis’in Dicarlo’yla görüşmesinde, istediği şeyin müzakerelerin yeniden başlaması ve Avrupa Birliği'nin (AB) de, Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan temelde çözülmesine yardımcı olması olduğu hususunda, yeterince açık olduğunu da belirtti.

“Diplomatik kaynakların” gazeteye, Dicarlo’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu söylediğini ifade ettiklerini, bunun ise Kıbrıs sorununun çözüm temelinin iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir şey olmadığı anlamına geldiğini kaydeden gazete, Türk tarafının iki devlet çözümüne ilişkin talebine bağlı olarak, Lefkoşa Rum kesiminin bunu oldukça önemli bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis açıklamasında, bu dönemde Avrupa-Türk meselelerindeki ortamda iyileşme gözlemlendiğini ve bunun ise Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabası çerçevesinde değerlendirilebileceğine işaret etti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise DiCarlo-Hristodulidis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Dicarlo’ya, Rum kesiminin bir numaralı önceliğinin çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununda, BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içinde, iki kesimli iki toplumlu bir federasyona ulaşılması için müzakerelerin hemen başlaması olduğunu yeniden ilettiğini aktardı.

Letimbiotis, Hristodulidis’in BM yetkilisine “bugün dahi, DiCarlo’nun dilediği ve gerekli gördüğü her an Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini” de söyledi.

BM özel danışmanı atanması konusundaki soruya karşılık ise Letimbiotis, Hristodulidis’in bu konuyu BM Genel Sekreterine iletmesi için DiCarlo’nun gündemine getirdiğini kaydetti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in “bugün dahi, DiCarlo’nun dilediği ve gerekli gördüğü her an Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini” aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin bunun gerekli olduğunu düşünmesi halinde, New York’a gitmeye istekli ve hazır olduğunu ifade ettiğini de aktardı.

Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece daha aktif katılımına ilişkin önerisine DiCarlo’nun tepkisinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Rum sözcü, BM’nin, AB’nin rolünün müzakerelerde destekleyici olacağını bildiğini ifade etti.

Letimbiotis sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“(AB’nin) BM’nin yerini alması söz konusu değil. Kıbrıs AB üye devletidir. BM’nin AB’yle bir iş birliği vardır ve Başkan Hristodulidis’in netleştirdiği şey, müzakerelerin her daim BM çerçevesi içinde hareket edeceğidir.”

Öte yandan Güney’de yayımlanan Politis gazetesi DiCarlo’nun diyaloğun önümüzdeki dönemde yeniden başlaması için ortam olup olmadığını tespit etmek için, kapsamlı bir araştırma yapmaya çalıştığını yazdı. DiCarlo’nun ziyaretinin, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin yollar bulunması için, BM Genel Sekreteri'nin iradesinin göstergesini teşkil ettiğini yazan gazete, DiCarlo’nun, önceki günkü temasları sırasında, olguları radikal bir şekilde farklılaştıracak yeni bir şey duymadığı konusunda net olduğunu da ekledi.

