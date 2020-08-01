Bir kişi 9 kişiye bulaştırdı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen testler sonucunda 25 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ve özellikle Limasol’u kapsayan yeni önlemler Rum basının manşetlerinde geniş yer buldu.

Altihia gazetesi; “Dizginler Yeniden Sıkılıyor – Anastasiadis: Önlemlere Uyulmazsa Daha Da Sıkılaştırılacak – Durum Hali Hazırda Tehlikeli Bir Şekilde Kontrolden Çıkıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün 25 yeni vakanın tespit edilmesinin endişe yarattığını belirtti ve özellikle Limasol bölgesini kapsayan yeni önlemleri okuyuculara aktardı.

Gazete, dün tespit edilen 25 pozitif vakanın 20’sinin Limasol bölgesinden olduğunu, bu 20 vakadan 15’inin tüm kuralları çiğneyerek test yaptırmak için özel laboratuvarlara başvuran kişiler olduklarını belirtti.

Habere göre, dün yapılan testlerde pozitif vakalardan biri Yunanistan’dan, diğeri ise Mağusa bölgesinde işe girmek için başvuruda bulunduğu için test yapılan ve daha önce adaya gelişinde negatif test sonucu ibraz eden bir Bulgaristanlı. Bir diğer vaka Beyrut’tan Güney Kıbrıs’a giden bir kişi olarak açıklanırken, bir diğer iki kişinin ise, semptomlar göstererek kendileri gidip test yaptırdıkları belirtildi.

Gazete, bu beş kişinin dışındaki 20 kişinin ise temaslı takibi sonucunda yapılan testlerle tespit edildiklerini, bu kişilerden 9’unun, 28 Temmuz tarihinde pozitif olduğu açıklanan Ukraynalı bir kişinin temaslıları olduklarını aktardı.

Benzer bir durumun ABD’den gelen bir şahıs için de geçerli olduğunu, şahsın beş kişiye virüs bulaştırdığını vurgulayan gazete, yine daha önce pozitif olduğu açıklanan ve bir şirkette çalışan bir kişinin de beş temaslısı bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla pozitif vaka sayısı toplam bin 114’e ulaştı.