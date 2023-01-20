“Bir kimsenin vatansızlığa sürüklenmesi açıkça yasaktır”

AP Üyesi Niyazi Kızılyürek, bir kimsenin vatandaşı olduğu devletin, vatandaşlığını elinden aldığında veya vermediğinde vatansızlığa sürüklenmesinin açıkça yasak olduğunu vurguladı

AKEL’in AP Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’nun, Türkiyeli kişilerle yapılan karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocuklarına karşı yapılan ayırım konusunda yaptığı açıklamayı “Politis” gazetesine yorumladı.

Kızılyürek, Avrupa Birliği üyesi her devletin vatandaşlık konularını uygun gördüğü şekilde düzenleme hakkını kaybetmediğine dair apaçık ifadeye karşın, bu konuda net kararlar ve herhangi birinin vatansızlığa sürüklenmesi yasakken, gerek Avrupa gerekse uluslararası hukuk ile çatışan uygulamaların yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kızılyürek, bir diğer deyişle, bir kimsenin vatandaşı olduğu devletin, vatandaşlığını elinden aldığında veya vermediğinde vatansızlığa sürüklenmesinin açıkça yasak olduğundan söz etti.

Bu konudan etkilenen onlarca Kıbrıslı Türk'ün, konuyu Güney Kıbrıs’ta yargıya taşıdığını da anımsatan gazete vatandaşlıkla ilgili olarak askıda bulunan başvuru sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu, bu rakamın da konunun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete, vatandaşlıklarla ilgili prosedürün, ilgili kişiler tarafından vatandaşlık başvurusunun yapılması ve özel bir kararla Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması şeklinde olduğunu, geçmişteki bakanlar kurulunun ve hükümetlerde olduğu gibi mevcut aşamada, konunun Kıbrıs sorununun özünü teşkil ettiğinin addedilmesiyle, sınırlı sayıda başvurunun onaylandığını, bunun sonucunda da yıllardır, başvuru yapan binlerce kişinin, vatandaşlık alamadığını belirtti.

