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Bir kilo uyuşturucuya rekor hapis cezası

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Bir kilo uyuşturucuya rekor hapis cezası

 Rum Yüksek Mahkemesinin, 1 kilo uyuşturucu (hint keneviri) taşınmasıyla ilgili olarak, bir şahsa 10 yılı aşkın hapis cezası verilmesini onayladığı ve bunun, bu miktarda ve bu çeşit uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta verilen en büyük hapis cezalarından biri olduğu ifade edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Yüksek Mahkemenin 8 Temmuz 2022 tarihinde, tasarrufunda yaklaşık 1 kilo hint keneviri bulundurmaktan suçlu bulunan bir sanık aleyhinde, 8 yıl ve 773 gün hapis cezası verilmesini onayladığını kaydetti.

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