Bir düğünden para çalan 2 kişi tutuklandı

Baf’ta meydana gelen bir olayda, iki şahsın, bir düğünden para çaldıkları sebebiyle tutuklandıkları haber verildi.

Baf’ta düğünü yapan yabancı uyruklu bir şahsın, düğünde damada ve geline takılan ve içinde para bulunan zarfların konduğu kutudan birçok zarfın çalındığı konusunda Rum polisine şikâyette bulunduğunu yazan Fileleftheros, yapılan araştırmalar sonucunda 48 ve 35 yaşlarındaki iki şahsın tutuklanarak gözaltına alındığını ekledi.

-Uyuşturucudan tutuklama

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Rum polisinin Larnaka’da 26 ve 21 yaşlarındaki iki şahsı tasarruflarında uyuşturucu bulundurmaktan tutukladığını yazdı.

26 yaşındaki şahsın tasarrufunda 20 gram kokain olduğuna inanılan beyaz madde, 21 yaşındaki şahsın tasarrufunda ise 17 gram Hint keneviri tespit edildiğini kaydeden gazete, şahısların polis tarafından gözaltına alındığını ekledi.