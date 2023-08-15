“Bir 50 yıl daha dayanamayız”

Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı Haciavraam, zaman geçtikçe Kıbrıs sorununun çözüm ümitlerinin azaldığını söyledi ve ekledi: “Bir 50 yıl daha sabredebileceğimiz tezi tamamen yanlış”

Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı Viktoras Haciavraam, “zaman geçtikçe Kıbrıs sorununun çözüm ümitlerinin azaldığına dikkat çekerek “bir 50 yıl daha sabredebileceğimiz tezi tamamen yanlış” dedi.

Haciavraam Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yıldönümü vesilesiyle Haravgi’ye verdiği röportajda Kıbrıs sorununda uzun zamandır hiçbir ilerleme olmadığını, iki taraf arasındaki müzakere kopukluğunun çok uzaması ve uluslararası siyasi sahnede başka birçok önemli olay olması nedeniyle “Kıbrıs sorununun yabancılar tarafından tamamen unutulduğunu” söyledi.

“Çözüm ümidi gittikçe azalıyor. 49 yıl çok uzun ve insanlar haklı olarak hayal kırıklığına uğradı. Ancak küçük de olsa her zaman ümit vardır. Geri dönüş ümidi yoksa kaderimize teslim olduk demektir” diyen Haciavraam, uluslararası topluma Kıbrıs’ta 49 yıldır olanları hatırlatmaları ve müzakereleri yeniden başlatma yolunu bulmaları gerektiğini, bunun kendilerine güç vereceğini anlattı.

Haciavraam “49 yıl dayandık bir o kadar daha dayanırız” anlayışını tamamen yanlış, bir o kadar da tehlikeli bulduğunu belirterek “önümüzdeki 49 yıl her şeyin aynı şekilde akacağını düşünmek biraz saflıktır. Uluslararası toplumun sahte devleti tanımayı ilanihaye reddedeceğini ya da toprağa dair emrivakilerin daha yıllarca bugünkü gibi kalacağını düşünüyorsak gerçekten de kaderimiz müstahakkımızdır demektir” ifadesini kullandı.

1974’ü yaşayan neslin dünyadan göçtüğünü, onların çocuklarının da ileri yaşta olduğunu hatırlatan Haciavraam, KKTC’nin egemenliği altındaki topraklara sevginin “doğru ve metotlu yapılması halinde, gelecek nesillere aktarılabileceğini, doğru yönetimle gençlerin içerisinde geri dönüş ateşi yakılabileceğini” söyledi.

Haciavraam “çocuklarımızı bu şekilde büyütmek elimizde. Bu çok önemli kutsal hedefimizde okulun da rolü var. Tam da bu sebeple ilkokul konseyimiz Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı’ndan bu ay sonunda görüşme randevusu aldı. Hedefimiz, halen yapılmakta olan veya bütün okullarda yapılması gereken işgal altındaki toprağımızla ilgili aydınlatma program ya da panellerine çok daha sistemli ve aktif katılım için belediyemizin neler yapabileceğini görmektir” dedi.

