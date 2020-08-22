Binlerce motosikletli, polisi protesto için sürdü

Rum polisinin, belirli saatlerde (gece) ve bölgelerde sürüş yapmalarını yasakladığı binlerce Rum motosikletli dün Güney Kıbrıs kentlerinde protesto sürüşü yaptı.

Fileleftheros “Binlerce Motosikletli Kent Sokaklarında” başlıklı haberinde protesto sürüşünü organize eden “Tüm Motosikletliler Koordinasyon Komitesi”nin açıklamasına dayanarak Rum polisinin emrini kitlesel olarak belirli bir düzen ve hızda sürüş yaparak trafiği aksatarak protesto ettiğini yazdı.