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Beyaz Saray’dan, Maraş konusunda mektup

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Beyaz Saray’dan, Maraş konusunda mektup

 Beyaz Saray’ın, Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili Yunan-Amerikan toplulukları (AHEPA, PSEKA, Aİİ vb.) yöneticilerine mektup gönderdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi Ryan Tally’nin imzasını taşıyan mektupta, Beyaz Saray’ın Maraş’taki “Türk tahrikleri” ile ilgili endişe belirttiğinin ve Türkiye’nin Maraş’a dair eylemlerini yakından takip ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre mektupta, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ekim ayında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü ve Maraş’ın açılmasının “kışkırtıcı” ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir eylem olduğunu; ayrıca müzakere sürecine geri dönüşe katkıda bulunmadığını ilettiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’a yaptığı ziyaretin de yanlış yönde atılmış bir adım olduğu iddia edilen mektupta, ABD’nin iki toplumlu ve iki kesimli federasyonda yeniden birleşmesini desteklediği ifade edildi.

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