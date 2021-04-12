Beşli konferansta süreç kesinleşti

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği temaslar sonrasında, Cenevre konferansına ilişkin prosedürün büyük oranda netleştiği bildirildi

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında, Cenevre’de yapılacak olan beşli konferans sürecinin nasıl olacağının kesinleştirildiği iddia edildi.

Politis gazetesi, “Cenevre’ye Gitme Nedenimizi Bulmak İçin Bu Şekilde Gideceğiz – Prosedür Kesinleşti ve Özü Görmeye Cenevre’ye Gidiyoruz – 5+1 İçin İtirazlarla Beraber Her Şey Hazır” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği temaslar sonrasında, Cenevre konferansına ilişkin prosedürün büyük oranda netleştiğini yazdı.

Gazete, Lute’un dün gerçekleştirdiği görüşmelerde, Cenevre’deki konferansın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntıları büyük oranda netleştirdiğini belirtirken tüm sürecin Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde olacağını vurguladı.

Lute’un dün bir saate yakın süren görüşmesinin büyük bölümünde Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü ve şu ana kadar elde edilen bilgilerin, beşli konferansın hedefinin ve oluşumunun değişmediği yönünde olduğunu aktaran gazete, Türkiye’nin AB’yi müzakere masasında istemediği sürece aksinin olmasının pek mümkün görünmediğinin altını çizdi.

Beşli konferansın pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağını, konferansın ilk gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tarafların temsilci heyetlerine, 1+10 kişi olacak şekilde akşam yemeği-kokteyl vereceğini öne süren gazete, ertesi gün tarafların ilk görüş alış verişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmelerinin beklendiğini aktardı.

Gazete, buna paralel olarak “bazı tarafların birbirleriyle temaslarda bulunmalarının” da söz konusu olabileceğini belirtirken, günün ilerleyen saatlerinde Guterres’in tarafların heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin beklendiğini öne sürdü.

Guterres’in Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarıyla ayrı ayrı görüşmek de istediğini ve ikinci günün sonunda tüm heyetlerin yeninden görüşme gerçekleştireceklerini belirten gazete, tüm bu temasların salgın sebebiyle 1+4 şeklinde olacağını vurguladı.

Haberde, Anastasiadis’e eşlik edecek heyette; Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros, Ulusal Konsey sekreteri Pandelis Pandelidis ve ELAM’ın dışındaki siyasi partilerin başkanlarının yer almasının beklendiği ifade edildi.

Kıbrıs sorununa ilişkin oluşturulan hukuk komitesinin üyesi olan dört avukat ile Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları Yoannis Kasulidis ve Panayotis Dimitriu’nun da Cenevre’ye gideceklerini belirten gazete, hukukçu grubuyla toplantılar gerçekleştiren Tumazos Çelebis ve Tasos Conis’in de Cenevre’ye gitme ihtimallerinden de söz etti.

Gazete, haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Lute’la yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasını ve “50 yıl süren sonuçsuz müzakereler sonrasında ilk kez yeni bir şey söyleyecekleri” şeklindeki sözlerini okuyucusuna aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Ortak Vizyon Arayacak – BM Genel Sekreteri Tarafların Arzu Edilen Hedefe Yönelik Aynı Rotaya Sahip Olup Olmadıklarını Araştıracak” başlıkları altında verdi.

Gazete, Lute’un dünkü temaslarının düşük önemde gerçekleştiği ve tüm yükün Cenevre’deki beşli konferansa kaldığı yorumunda bulunurken Kıbrıs’ta tarafların ortak vizyona sahip olmadıklarının görüldüğünü öne sürdü.

Guterres’in Cenevre’de bulunacak tüm taraflarla hep birlikte, üçlü veya ikili şekilde görüşmeler gerçekleştirmeyi ve ortak bir vizyona ulaşmayı hedeflediğini aktaran gazete, bu görüşmelerin, Korona salgını sebebiyle son anda dahi değişiklik gösterebileceklerinin altını çizdi.

Lute-Anastasiadis görüşmesinden yeni herhangi bir şey çıkmadığını ve Lute’un, konferansın nasıl gerçekleştirileceğine dair Anastasiadis’e bilgi aktardığını ifade eden gazete, AB’nin beşli konferansa katılımının ise, Türkiye’nin itirazları sebebiyle şu an için imkansız göründüğünü belirtti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerinin Lute’un ziyaretine ilişkin açıklamalarını yansıttı.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’deki konferansta yapıcı tutum sergileyeceği mesajının tüm muhataplara verildiği belirtilirken EDEK’in açıklamasında ise, “Türkiye’nin talep ettiği egemen eşitlik unsurunun kabulü ihtimali karşısında Anastasiadis’in doğru ve dikkatli politika gütmesi gerektiği” vurgulandı.

Vatandaşlar İttifakı’nın açıklamasında, bu tür bir konferansın yaratabileceği tehlikeler konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunulurken, Lute’un ziyaretinden ise hiçbir beklentiye sahip olunmadığı vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Lute Yeni Haberler Getirmedi – Guterres İkili ve Üçlü Görüşmeler Hazırlıyor”.

Haravgi: “Jane Holl Lute Anastasiadis-Tatar’la Görüştü”.