banner480
banner572
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
12 0
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
124 0
 
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
14 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
213 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
91 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
28 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
18 0
banner529
banner570

"Beşli konferans bizi yeni tavizlere sevk edebilir"

banner476

banner577
"Beşli konferans bizi yeni tavizlere sevk edebilir"

Güney Kıbrıs’taki EDEK partisinin Başkanı Marinos Sizopulos, bugün Rum basınında yer alan demecinde, diğer konular yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerle ilgili fikirlerini de ortaya koydu.

Sizopulos, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde “başlangıçta gayriresmi, akabinde de Crans Montana prototipinde olağan bir beş taraflı konferans temelinde yeni bir sürece katılımın, Rum yönetimini, Türkiye’nin ek siyasi kazanımlardan yararlanmasına yardım edecek, yeni tavizlerde bulunmasına sevk edebileceğini” öne sürdü.

Crans Montana’ya ya bir çözüm bulunması ya da Türkiye’nin uzlaşmazlığı konusunda zor durumda bırakılması için gittiklerini anımsatan Sizopulos, en nihayetinde konferansın Türkiye yüzünden başarısızlığa uğradığını iddia ederek, Türkiye’nin yapıcı bir tutumla anıldığını, Rum kesiminin ise başarısızlığın yüzde 50’sini yüklendiğini ifade etti.

Sizopulos, doğru icraatla kademeli olarak hem iki devlet perspektifinden, hem de iki kesimli iki toplumlu federasyondan kurtulmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.