"Beşli konferans bizi yeni tavizlere sevk edebilir"

Güney Kıbrıs’taki EDEK partisinin Başkanı Marinos Sizopulos, bugün Rum basınında yer alan demecinde, diğer konular yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerle ilgili fikirlerini de ortaya koydu.

Sizopulos, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde “başlangıçta gayriresmi, akabinde de Crans Montana prototipinde olağan bir beş taraflı konferans temelinde yeni bir sürece katılımın, Rum yönetimini, Türkiye’nin ek siyasi kazanımlardan yararlanmasına yardım edecek, yeni tavizlerde bulunmasına sevk edebileceğini” öne sürdü.

Crans Montana’ya ya bir çözüm bulunması ya da Türkiye’nin uzlaşmazlığı konusunda zor durumda bırakılması için gittiklerini anımsatan Sizopulos, en nihayetinde konferansın Türkiye yüzünden başarısızlığa uğradığını iddia ederek, Türkiye’nin yapıcı bir tutumla anıldığını, Rum kesiminin ise başarısızlığın yüzde 50’sini yüklendiğini ifade etti.

Sizopulos, doğru icraatla kademeli olarak hem iki devlet perspektifinden, hem de iki kesimli iki toplumlu federasyondan kurtulmaları gerektiğini sözlerine ekledi.