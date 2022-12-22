Başpiskoposluk seçiminde Kıbrıs sorunu şartı

Yeni başpiskoposun kim olacağına karar vermesi çerçevesinde açıklamalarda bulunan Konstantia Metropoliti Vasilios, oyunu adayların Kıbrıs sorunundaki tutumuna göre belirleyeceğini söyledi

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü gerçekleştirilen ve üç başpiskopos adayının belirlendiği seçimler sonrasında Sen Sinod meclisinin, yeni başpiskoposun kim olacağına karar vermesi çerçevesinde açıklamalarda bulunan Konstantia Metropoliti Vasilios, oyunu adayların Kıbrıs sorunundaki tutumuna göre belirleyeceğini söyledi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesine açıklamada bulunan Konstantia Metropoliti Vasilios, Sen Sinod meclisinin yapacağı toplantıda oyunu hangi metropolitten yana kullanacağına, adayların Kıbrıs sorunundaki tutumuna göre karar vereceğini ifade etti.

Yeni seçilecek başpiskoposun Kıbrıs sorunun çözümüne karşı olamayacağını ifade eden Vasilios, adaylardan görüşlerini yazılı olarak taahhüt etmelerini de isteyeceğini vurguladı.

Öte yandan gazete, Vasilios’un açıklamasında, İngiliz Yüksek Komiseriyle de bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede Kıbrıs sorunu ve KKTC’deki kiliselerde ayinlerin yapılmasına izin verilmesi konularını ele aldıklarını söylediğini aktardı.

Vasilios açıklamasında, İngiliz Yüksek Komiserinin kendisine Kıbrıs sorununa ilişkin görüşünü sorduğunu, kendisinin de “iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini” vurguladığını belirtti.

Vasilios, İngiliz Yüksek Komiserine, KKTC makamlarının “kendisinin KKTC’ye geçişini ve kiliselerde ayin yapılmasını yasaklandığı” söyleyerek “bu konunun çözülmesi için arabulucu olması” istediğini de ifade etti.

Vasilios: “Eğer beni yasaklılar listesinden çıkarmazlarsa hangi Güven Yaratıcı Önlemlerden bahsedebiliriz. Bu Güven Yaratıcı Önlemler nelerdir?” şeklinde konuştu.

