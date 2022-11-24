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Başpiskoposluk için 6 aday

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II. Hrisostomos’un ölümünün ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu için 6 aday çıktı

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Başpiskoposluk için 6 aday


II. Hrisostomos’un ölümünün ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna talip aday sayısı önceki gün kesinleşti.
Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi, Başpiskoposluğun kesinleşen 6 talibini Baf Metropoliti Yeorgios, Limasol Metropoliti Athanasios, “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasileos, “Omorfo (Güzelyurt)” Metropoliti Neofitos, Tamasu Metropoliti İseas ve “Girne” Metropoliti Hrisostomos olarak sıraladı.
Gazeteye göre, kimi oyları, desteklenecek adaydan alınacak karşılıklar belirleyecek. Seçilecek yeni Başpiskopos kendisine yardımcılar seçerken bazı mevki ve yetkiler verecek olması oy sahipleri arasında büyük ilgi konusu. Diğer bir önemli parametre ise bir din adamının  zengin bir metropolitlik veya Başpiskoposluktan mali kaynak alarak elde edeceği ekonomik güç.
“Karpaz Metropoliti” Hristoforos’un son anda adaylıktan vazgeçmesinin de bu unsurlarla doğrudan ilişkili olduğunu iddia eden gazete, Hristoforos’un bu şekilde konumunu ve pazarlık gücünü artırmak istediğini yazdı.
Habere göre, Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposunun kim olacağına, “Moskova Patrikhanesinin her türlü nüfuzunu kesmek ana isteğiyle Fener Rum Patrikhanesi ile Yunanistan Kilisesi gibi dini unsurların yanısıra ABD ve Yunanistan hükümeti gibi siyasi unsurlar büyük ilgi gösteriyor. “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasiliu veya Baf Metropoliti Yeorgios’un başpiskopos seçilmesinin bu unsurları memnun edeceğine dikkat çekilen haberde,  “Yunanistan Kilisesi de Yunanistan’daki metropolitlerin Kıbrıs’taki denkleri ile aralarındaki ilişkileri kullanarak nüfuzunu kullanıyor” ifadesine yer verildi.
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