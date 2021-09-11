banner583
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
23 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
10 0
 
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
117 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
172 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
19 0
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
28 0
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
18 0
banner661

Başpiskopos'tan aşı olmayan din adamlarına tehdit

banner476

banner666
Başpiskopos'tan aşı olmayan din adamlarına tehdit

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden ve aşılanmamaları konusunda vatandaşlara telkinde bulunan din adamlarına maaşlarını keseceği yönünde uyarıda bulundu.

Başpiskopos II. Hrisostomos ayrıca akıllarında başpiskoposluk seçimleri bulunan metropolitlere de “hâlâ hayattayım” mesajını gönderdi. 

Αlithia gazetesi, “Onlara Seslerini Kesti… Başpiskopos: “Hâlâ Hayattayım, Saygı Duyun” başlıklı haberinde, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un aşı olmayı reddeden ayrıca vatandaşlara aşı olmamaları yönünde telkinde bulunan din adamlarına maaşlarını keseceği yönünde uyarıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Başpiskopos II.Hrisostomos açıklamasında, aklında başpiskoposluk seçimleri bulunan metropolitlere de kendisinin daha ölmediğini, hayatta olduğunu bu nedenle seçimlerin söz konusu olmadığı mesajını gönderdi.

Hrisostomos bu açıklamaları devlet radyo televizyonu RIK’te katıldığı bir programda yaptı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.