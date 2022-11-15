banner875
banner815
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
10 0
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
13 0
 
46 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
10 0
İskele’de birer attılar, birer aldılar
İskele’de birer attılar, birer aldılar
29 0
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
49 0
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
22 0
banner878

Başpiskopos seçimleri 18 Aralık tarihinde yapılacak

banner476

banner825
Başpiskopos seçimleri 18 Aralık tarihinde yapılacak
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un hayatını kaybetmesinin ardından dün toplanan Sen Sinod Meclisi, başpiskoposluk seçimlerinin 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.
Haravgi ve diğer gazeteler, Sen Sinod Meclisi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda, II. Hrisostomos’un yerine Rum Ortodoks Kilisesi’nin başına geçecek ismin belirlenmesi için seçimlerin 18 Aralık tarihinde yapılmasını kararlaştırdığını yazdılar.
Haberde, 2010 yılında değiştirilen tüzük çerçevesinde başpiskopos seçimlerinin kilise tarafından değil Rum hükümeti tarafından yapılacağı ve Güney Kıbrıs’ta son bir yıldır ikamet eden ve Ortodoks olduklarını beyan eden kişilerin oy verebilecekleri aktarıldı.
Seçmen listelerinin her bölgedeki kiliseler tarafından belirlenerek askıya çıkılacağı, daha sonra bu listelerin Rum hükümeti tarafından alınarak, Kıbrıslı Türklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin bu listelerden çıkarılacaklarını yazan gazete, seçmenlerin, oluşturulacak aday listesine oy vereceklerini belirtti.
Adaylık başvurusu için belirlenen son tarih ise 22 Kasım olarak açıklandı.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.