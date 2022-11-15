Başpiskopos seçimleri 18 Aralık tarihinde yapılacak

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un hayatını kaybetmesinin ardından dün toplanan Sen Sinod Meclisi, başpiskoposluk seçimlerinin 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Sen Sinod Meclisi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda, II. Hrisostomos’un yerine Rum Ortodoks Kilisesi’nin başına geçecek ismin belirlenmesi için seçimlerin 18 Aralık tarihinde yapılmasını kararlaştırdığını yazdılar.

Haberde, 2010 yılında değiştirilen tüzük çerçevesinde başpiskopos seçimlerinin kilise tarafından değil Rum hükümeti tarafından yapılacağı ve Güney Kıbrıs’ta son bir yıldır ikamet eden ve Ortodoks olduklarını beyan eden kişilerin oy verebilecekleri aktarıldı.

Seçmen listelerinin her bölgedeki kiliseler tarafından belirlenerek askıya çıkılacağı, daha sonra bu listelerin Rum hükümeti tarafından alınarak, Kıbrıslı Türklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin bu listelerden çıkarılacaklarını yazan gazete, seçmenlerin, oluşturulacak aday listesine oy vereceklerini belirtti.

Adaylık başvurusu için belirlenen son tarih ise 22 Kasım olarak açıklandı.

