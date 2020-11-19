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Başkanlık Affı'na mahkumlardan protesto

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Rum Başkanlığın, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının olur görüşünün ardından 71’i yabancı, toplam 143 mahkumun cezasında 1/4 indirime giderek, bunlar için af kararı vermesi ardından Rum Merkezi Cezaevinde bulunan mahkumların dün hapishane içerisinde, mahkum yakınlarının ise hapishane dışında protesto eylemi gerçekleştirdiği bildirildi

Başkanlık Affı'na mahkumlardan protesto
Rum Başkanlığı tarafından, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle 143 mahkum için af kararı verilmesinin, hapishanedeki mahkumların tepkisine neden olduğu belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığın, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının olur görüşünün ardından 71’i yabancı, toplam 143 mahkumun cezasında 1/4 indirime giderek, bunlar için af kararı verdiğini yazdı.
Gazete, bu kararın ardından Rum Merkezi Cezaevinde bulunan mahkumların dün hapishane içerisinde, mahkum yakınlarının ise hapishane dışında protesto eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. 
Habere göre mahkum yakınları 1 Aralık’ta da yürüyüş gerçekleştirecek.
Rum Merkezi Cezaevi tarafından yapılan açıklamada, cezalarında indirime gidilen mahkumların, cinayet, adam öldürme, cinayet girişimi, uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel suçlar, çocuklara karşı suçlar dışında kalan suçlardan ceza alan kişiler olduğuna dikkat çekildi. 
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