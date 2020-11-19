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Barış sloganı atan öğrencilere linç

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Binlerce Rum öğrenci, okullarda düzenledikleri etkinliklerle KKTC’nin kuruluşunu kınadı. Barış sloganı atan iki öğrenci, okul idaresinin müsamahasıyla, faşistler tarafından linç edildi

Barış sloganı atan öğrencilere linç

Güney Kıbrıs’taki binlerce öğrencinin, okullarda düzenledikleri  “anti işgal” etkinliklerle KKTC’nin kuruluşunu “kınadıkları” belirtildi.
Fileleftheros gazetesine göre, Rum öğrenciler ayrıca Yunanistan’da 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı yapılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıldönümünü de andılar.
Öte yandan Haravgi gazetesi Dasupoli Lisesi’nde, barış sloganı atan iki öğrencinin, okul idaresinin müsamahasıyla, faşistler tarafından linç edildiğini belirtti.
Gazete koronavirüs tedbirleri nedeniyle her yıl yürüyüş şeklinde gerçekleştirilen KKTC’nin ilan edilmesinin “kınanması” etkinliklerinin bu yıl okul içerisine taşındığını yazdı.
Gazete, öğrencilerin, öğrenci birliği PSEM’in uyarılarına karşı yapılan etkinlik sırasında “Kan, Onur, HrisiAvgi”, “Türkler Yunan Toprağında Ölecek”, “Grivas Yaşıyor ve Bize Rehberlik Ediyor” şeklinde sloganlar attıklarını, iki öğrencinin ellerinde “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” ve “Barış Engellenemez “ şeklinde pankartlarla buna karşı çıktığını belirtti.Gazete bunun ardından iki öğrencinin hakarete maruz kaldığını ve linç edildiğini yazdı.
 
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