Barış Gücü ara bölgede devriyede

UNFICYP, gerilimin önlenmesi amacıyla ara bölgede, Pile’de ve Metehan'da devriye yaptıklarını bildirdi

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique’nin ara bölgedeki gelişmelerle alakalı açıklamaları dün Rum basınında yer aldı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Aynı Motivasyonla Türk İhlalleri” başlıklı haberinde, yapılan açıklamaların yanı sıra geçmişten bugüne Pile, Metehan, Denya, Derinya ve Akyar bölgelerinde yaşanan olaylara geniş yer verdi.

Gazete haberinde “KKTC makamlarının, ara bölgeye ilişkin hemen hemen yarım asırdır, aynı motivasyonla Ankara’nın planlamalarını harfi harfine izleyerek en çok sevdiği taktiği uyguladığını” iddia ederek amacın, yeni oldu bittiler yaratmak olduğunu ileri sürdü.

Habere göre, UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, önceki gün Rum Habere Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, UNFICYP’in statükonun korunması ve gerilimin önlenmesi amacıyla ara bölgede, Pile’de ve Metehan'daki rutin devriyelerini yaptığını söyledi.

Ara bölgedeki durum ile ilgili soru üzerine, Siddique, durumun sakin ve BM Barış Gücü askerlerinin her iki bölgede mevcut olduğunu ifade etti.

Siddique ayrıca BM’nin, statükonun geri kazandırılması için her iki tarafla da temaslarını sürdüğünü belirtti.

