“Bank of Cyprus”a “Lone Star” isimli Amerikan yatırım fonu talip

Lone Star” isimli Amerikan yatırım fonunun “Kıbrıs Bankası”na (BOCH) talip olduğu, bu maksatla kısa süre önce bankayla temasa geçerek her bir hissesi için 1,51 Euro teklif ettiği ancak bankanın ilk cevabının olumsuz olduğu bildirildi

“Bank of Cyprus”un (“Kıbrıs Bankası) Yunan adalarındaki gayrı menkullerini satışa çıkardığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “Bank of Cyprus Remu"nun Girit’teki 3, Rodos’ta bir ve Korfu’daki bir gayrı menkulünün maddi değeri 5,5 milyon Euro.

Bankanın portföyündeki gayrı menkullerin en pahalısı Girit’te ve 1 milyon 750 bin Euro olduğu belirtilen haberde, satılacak binaların maddi değerleri, adresleri ve alanları hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Öte yandan, Alihtia Bloomberg News tarafından dün internet sitesinde yayımlanan habere dayanarak, “Lone Star” isimli Amerikan yatırım fonunun “Kıbrıs Bankası”na (BOCH) talip olduğunu, bu maksatla kısa süre önce bankayla temasa geçerek her bir hissesi için 1,51 Euro teklif ettiğini ancak bankanın ilk cevabının olumsuz olduğunu yazdı.

Resmî teklif yapılıp yapılmayacağının net olmadığı belirtilen haberde, Birleşik Krallık satış kuralları uyarınca Lone Star Funds’un, resmî teklifte bulunup bulunmayacağını açıklamak için 30 Eylül saat 17.00’ye kadar süresi olduğu kaydedildi.

Gazete, Bloomberg News’ün haberi yayımlamasıyla birlikte “Kıbrıs Bankası”nın (BOCH) Londra Borsası’ndaki hisselerinin yüzde 14 değer kazandığını Rum Menkul Kıymetler Borsası’nda ise yüzde 3,58 artış kaydettiğini yazdı.

Gazete, Lone Star Founds’un 2018’de Yunanistan Bankası’nın yeni hisse yapısıyla ilgili çerçeve prosedürüne ciddi katılım sağladığını da hatırlattı.