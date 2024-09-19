Bahisten bir yılda 1 milyar Euro gelir

Güney Kıbrıs’ta bahisten 2023 yılında 1 milyar 109 milyon Euro gelir elde edildi

Güney Kıbrıs’ta 2020-2023 dönemini kapsayan yıllarda bahisten elde edilen gelirlerin yüzde 79 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bahisten elde edilen gelirlerle ilgili haberinde, 2020 yılında 620 milyon 809 bin 894 euro; 2021’de 783 milyon 494 bin 421 euro; 2022’de 959 milyon 557 bin 906 euro ve 2023’te ise 1 milyar 109 milyon 209 bin 82 euro gelir elde edildiğini yazdı.

Gazete bahis vergisinden ise 2020 yılında 8 milyon 938 bin 512 euro, 2023’te ise 12 milyon 366 bin 896 euro elde edildiğini belirtti.

Habere göre, bahisler kapsamındaki yasa dışı faaliyetlerinin önüne geçilmesi için de 2020-2023 yıllarında 22 bin denetim yapılırken 288 bin 100 euro değerinde de ceza kesildi.