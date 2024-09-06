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Baf’taki Kıbrıs Türk evinden “ırkçı tahliye”

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Baf’taki Kıbrıs Türk evinden “ırkçı tahliye”
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Aşağı Baf’ta Kıbrıs Türk malı bir evde ikamet eden ve 2016’da evlendiği Rum eşi 2023’te ölen 63 yaşındaki Rus kadın Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları İdaresi Dairesi” mensupları tarafından polis eşliğinde “sokağa atıldı”.
Haravgi “Baf’ta Kıbrıs Türk Evinden Irkçı Tahliye… Kıbrıs Türk Evinde İkamet Eden 63 Yaşındaki Kadını Sokağa Attılar” başlığıyla aktardığı haberinde zorunlu tahliyenin, “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin” tahliye kararına karşı mahkemeye ara emri başvurusu yapmış olmasına rağmen gerçekleştirildiğini yazdı.
Habere göre Rus kadının, 2016’da evlendiği “göçmen” statüsündeki Rum eşi 2023’te öldü. Vasilik, Rum eşinin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tek yasal varisi olduğunu resmi evraklarla kanıtlamış olmasına rağmen tahliye işlemini gerçekleştirdi.
Gazete “Vasiliğin”, Rus kadına, “yerinden edilmiş” değil yabancı uyruklu olduğu için “ilgili yasal mevzuattaki şartlara uymadığı” gerekçesiyle Kıbrıs Türk evinde ikamet etme hakkı olmadığını bildiren bir yazı gönderdiğine işaret etti.
“Vasiliğin” daha önce de ilgili mevzuatı bu şekilde yorumlayarak eylemlerde bulunduğuna işaret edilen haberde “bunun ırkçı muamele olduğuna” vurgu yapıldı.
 
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