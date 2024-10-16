Baf’tak tarihi bir bina yangında kül oldu

Baf’ta dün akşam belediye sarayı karşısında bulunan ve iş merkezi olarak kullanılan tarihi binada büyük yangın çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yangının akşam saat 18.00 sularında çıktığını ve söndürülmesi için 4 itfaiye aracıyla çok sayıda itfaiyecinin müdahale edildiğini yazdı.

Gazete, kimsenin yaralanmadığı yangında binanın kül olduğunu ve henüz hasar tespit çalışmasının yapılmadığını kaydederek, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.

