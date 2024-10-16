Baf’tak tarihi bir bina yangında kül oldu

Fileleftheros gazetesi, yangının akşam saat 18.00 sularında çıktığını ve söndürülmesi için 4 itfaiye aracıyla çok sayıda itfaiyecinin müdahale edildiğini yazdı.
Gazete, kimsenin yaralanmadığı yangında binanın kül olduğunu ve henüz hasar tespit çalışmasının yapılmadığını kaydederek, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.
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