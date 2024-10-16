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Baf’ta “Neon Mall” içindeki “Superhome Center’in” asma tavanı çöktü

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Baf’taki “Neon Mall” içinde bulunan “Super Home Center’in asma tavanının bir kısmının dün çöktüğü ve olay sonucu üç kişinin hafif yaralandığı haber verildi.

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Baf’ta “Neon Mall” içindeki “Superhome Center’in” asma tavanı çöktü
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Metal levhalardan inşa edilmiş tavanın hangi şartlar altında çöktüğünün polis tarafından ilgili birimlerle iş birliğiyle araştırıldığını yazan Haravgi gazetesi, Super Home Center’in ise olayın ardından, olaydan üzüntü duyduğuna ve meydana gelen hasar giderilene kadar mağazanın faaliyetlerinin askıya alındığına dair bir açıklamada bulunduğunu ekledi.
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