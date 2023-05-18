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Baf’ta bulunan insan başı İngiliz kadına ait

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Baf’ta pazar günü bulunan insan başının nisan ayı başlarından beri kayıp olan 79 yaşındaki İngiliz kadına ait olduğu tespit edildi

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Baf’ta bulunan insan başı İngiliz kadına ait
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Baf’ta pazar günü bulunan insan başının nisan ayı başlarından beri kayıp olan bir İngiliz kadına ait olduğu saptandı.
Rum radyosuna göre önceki gün tamamlanan kimlik belirleme (DNA testi) çalışması sonucunda, insan başının 79 yaşındaki Ann Naisbitt isimli İngiliz kadına ait olduğu saptandı.
Rum polisi ve Sivil Savunma ekipleri, insan başının bulunduğu Baf’ın “Koloni” ve Marathunda” köyleri arasındaki bölgede yaptığı aramada, yakınlardaki dere yatağında insan kemikleri, kıyafet ve diğer eşyalar buldu. 
Yakınları, Ann Naisbitt’in 3 Nisan’da saat 10.00’da yaya olarak evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını ihbar etmişti.
 
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