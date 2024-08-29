Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi açılıyor

Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi (BAÜ) yerleşkesi kurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 4 Eylül’de yerleşkenin açılışını yapacağını ve açılışa Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie Fischer, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, bazı milletvekilleri ile yabancı ülke temsilcileriyle BAÜ akademik personelinin katılacağını yazdı.

