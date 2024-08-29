banner913
banner932
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
19 0
İnce Av Pazar günü başlayacak
İnce Av Pazar günü başlayacak
25 0
 
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
31 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
Utandıran manzara
Utandıran manzara
27 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
26 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
banner1032

Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi açılıyor

banner1020

banner1045
Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi açılıyor
banner971
Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi (BAÜ) yerleşkesi kurulduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 4 Eylül’de yerleşkenin açılışını yapacağını ve açılışa Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie Fischer, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, bazı milletvekilleri ile yabancı ülke temsilcileriyle BAÜ akademik personelinin katılacağını yazdı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.