Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi açılıyor

Baf’a Beyrut Amerikan Üniversitesi (BAÜ) yerleşkesi kurulduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 4 Eylül’de yerleşkenin açılışını yapacağını ve açılışa Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie Fischer, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, bazı milletvekilleri ile yabancı ülke temsilcileriyle BAÜ akademik personelinin katılacağını yazdı.
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